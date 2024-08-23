Kırşehir'de çiftçi eylem istiyor, ülkücü Ziraat Odası Başkanı 'zor zapt ediyor'

Halk gıda fiyatlarının yüksekliğiyle boğuşurken, artan maliyetler ve düşük üretici ücretleri nedeniyle çiftçiler de Türkiye’nin dört bir yanında ayakta.

Balıkesir, Malatya ve Bursa gibi illerde çiftçiler traktörleriyle eylem yaptı, bu koşullarda üretim yapmanın zarara neden olduğunu söyledi.

Çiftçinin memnuniyetsizliği bu illerle sınırlı değil. Ülkenin dört bir yanında çiftçi tepkili ve tepkisini göstermeye hazır.

Kırşehir'de çiftçi eylemini, MHP sempatizanı Ziraat Odası Başkanı önlüyor.

Bahanesi, 'içinden geçtiğimiz zor dönem' klişesi

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, yerel televizyon kanalı Ahi TV'ye konuştu. Toprak, "Çiftçilerimizden yoğun bir şekilde ‘Eylem yapalım’ talebi geliyor Türkiye’nin diğer bölgelerinde olduğu gibi. Yalnız biz bu şekildeki eylemlere karşıyız" dedi.

Toprak'ın eylemlere karşı çıkma gerekçesi, artık herkese bıkkınlık getiren o bilindik argüman: "Karşı olmamızın nedeni de şu şekilde: Ülkemiz gerçekten zor bir dönemden geçiyor. Bundan dolayı da biz çiftçiler olarak her türlü zorluğa göğüs germeye hazırız."

Ziraat Odası Başkanı, ortadaki durumun farkında. Kırşehir özelinde, özellikle arpa ve buğdayda, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı taban fiyatların gerçekten enflasyonun çok gerisinde kaldığını ifade ediyor. "Çiftçimiz, yoksulluğa, sefalete sürüklenmektedir" diyor.

Bakan dinlemiş dinlemiş 'inşallah' demiş

Ancak Toprak, meseleyi "diyalog yoluyla" çözmek yanlısı: "Biz eyleme şu anda karşıyız. Sorunlarımızı, sıkıntılarımızı yetkililerle görüşüyoruz. Kendimizi dilimiz döndüğünce ifade etmeye çalışıyoruz. Hükümetimizden çiftçimize destek bekliyoruz."

Toprak, telefonda Tarım ve Orman Bakanı'yla görüşmüş. Bakandan çiftçilere destek istemiş. Bakan'ın bu talebe "inşallah" diye yanıt verdiğini belirtiyor.

Kendisi de durumu inşallahla ifade ediyor: "Sorunlarımızı yetkililere ilettik onlar da inşallah bir çözüm bulacaktır. Bizim amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir."

Ancak belli ki çiftçilerin tepkisini zapt etmek zor. Toprak da bu gerçeği itiraf ediyor: "Şu anda böyle bir ortamda eylem yaparsak askerimizle, polisimizle karşı karşıya geliriz. Bu işin bir kazananı olmaz bundan dolayı da biz şu an Kırşehirimizde çiftçilerimizin eylem yapmasını istemiyoruz. Yalnız, çiftçilerimizden bu yönde yoğun bir talep olduğunu ifade edeyim."

Oda Başkanı çiftçinin değil hükümetin temsilcisi

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı'nın ısrarla çiftçilerin eyleminin önüne geçme çabası, siyasi olarak iktidara yakın olmasından kaynaklanıyor.

Toprak'ın sosyal medyadaki paylaşımları, sık sık MHP kurucusu Alparslan Türkeş'i anan bir ülkücü olduğunu ortaya koyuyor.

Toprak, X hesabından birkaç yıl önce yaptığı bir paylaşımda fırın basıp dört fırıncıyı öldüren, akabinde idama mahkûm edilen Halil Esendağ ve Selçuk Duracık’ı “Darağacında iki yiğit” mesajıyla anmış.

Toprak’ın “saygıyla” andığı bir başka isim de Ferhat Tüysüz. MHP ve Ülkü Ocakları’nın “ülkücü şehit” olarak gördüğü Tüysüz çok sayıda cinayetten hüküm giydi. 6 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı. 18 yaşından küçükken insan öldürmeye başladı. İşlediği cinayetleri, “Canımız sıkıldı, adam öldürmeye çıktık” sözleriyle anlattı. 1995 yılında cezaevinde öldü.