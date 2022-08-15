Kırşehir ve Şanlıurfa'da TKP il binaları açıldı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) ülkenin dört bir yanında semt ve işçi evleri, il, ilçe büroları açmaya ve yaygınlaşmaya devam ediyor. Batman'da cumartesi günü açılan semt evinin ardından, Kırşehir ve Şanlıurfa'da dün TKP'nin il binalarının açılışı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa İl Binası, TKP Merkez Komite üyesi Ozan Yılmaz’ın katılımıyla açıldı.

📢Dayanışma ve mücadelenin adreslerine bir yenisi eklendi.

Şanlıurfa İl Binası TKP Merkez Komite üyesi Ozan Yılmaz’ın katılımıyla açıldı! pic.twitter.com/71Bir8dIjz — TKP (@tkpninsesi) August 14, 2022

Kırşehir İl Binası, TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı'nın katılımıyla açıldı.