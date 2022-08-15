Kırşehir ve Şanlıurfa'da TKP il binaları açıldı

Batman'da açılan ilk semt evinin ardından Kırşehir ve Şanlıurfa'da Türkiye Komünist Partisi'nin il binalarının açılışı gerçekleşti.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) ülkenin dört bir yanında semt ve işçi evleri, il, ilçe büroları açmaya ve yaygınlaşmaya devam ediyor. Batman'da cumartesi günü açılan semt evinin ardından, Kırşehir ve Şanlıurfa'da dün TKP'nin il binalarının açılışı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa İl Binası, TKP Merkez Komite üyesi Ozan Yılmaz’ın katılımıyla açıldı.

Kırşehir İl Binası, TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı'nın katılımıyla açıldı.

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Batman'da TKP'nin ilk semt evi açıldı