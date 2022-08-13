Batman'da TKP'nin ilk semt evi açıldı

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Batman Belde Semt evi açılışı bugün gerçekleştirildi. Açılışa parti üye ve dostları ile mahalleliler ve bazı yerel gazeteler de katıldı.

TKP Merkez Komitesi üyesi Ozan Yılmaz yaptığı açılış konuşmasında semt evlerinin işlevine, dayanışmanın örgütlenmesindeki önemine işaret etti. Yılmaz şunları söyledi:

“TKP’nin 2018’de gerçekleştirdiği konferans ile semt evlerini açmaya karar vermiştik ve o zamandan bugüne ne kadar doğru bir karar aldığımızı görmüş olduk. Özellikle pandemi döneminde, emekçilerin kendi kaderine terk edildiği, kendisini yalnız hissettikleri anda mahallelerde dayanışmayı örgütlemiş, emekçilerin birbirleriyle yan yana durmasını sağlamış olduk.

Bugün ülkemizde emekçilerin kültür-sanata, spora ulaşımı neredeyse imkânsız bir hâl almışken, semt evlerimiz bunların olanaklarını yaratmış oldu. Çocuklarımızın eğitimden mahrum bırakıldığı zamanlarda, ortaya çıkan dayanışmayla destekleme dersleri verildi.”

Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de bugün ortaya çıkan kriz sonucunda zenginlerin zenginliklerini büyütmeye devam ederken, emekçilerin daha da yoksullaştığını çok net görüyoruz. Ülkemizde emekçilerin barınma, eğitim, sağlık, enerji, gıda gibi en temel ihtiyaçlara bile ulaşması neredeyse imkânsızlaşmışken, emekçiler bu kadar yalnız ve çaresiz bırakılmışken, seçimlere havale edilen hiçbir kurtuluşun geçerli olmadığını biliyoruz. O yüzden bugün Batman’da açılan bu semt evinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Şu anda tek göz bir yerdeyiz ama emekçiler yan yana gelecek ve biz Batman’da koca bir dayanışma ve örgütlülük kuracağız.”

Yılmaz’ın ardından söz alan Sinan Konuk şunları söyledi:

“Ben Batman’lı emekçi bir ailenin çocuğuyum. Benim babam tütün işçisi ve evi geçindirmek için çok uzun süreler bizden uzak kalmak zorundaydı. Çocukken bu yüzden babama çok kızıyordum, sonra biraz büyüyünce işine kızmaya başladım, iyice aklım ermeye başladıktan sonra da düzenin suçlu olduğunu anladım. O noktadan sonra artık bir şey yapmak gerektiğini düşündüm ve bunun için de en doğru adresin TKP olduğuna karar verdim. Partiyle ilk temasımı İstanbul’da kurmuştum ve oradaki arkadaşlara sürekli olarak Batman’da niye bir yerleri olmadığı için kızıyordum. O arkadaş da bana 'Niye birlikte yapmıyoruz' dedi ve bugün buradayız.”

Son olarak Batman Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) temsilcisi olan Pervin söz aldı. KDK temsilcisi, “Ben bu partiyi çok iyi tanımadan önce Türkiye’de hiçbir siyasi partinin emekçiden işçiden yana olduğunu düşünmüyordum. Özellikle bir kadın emekçi olarak bu benim için çok önemliydi ve Batman’a geldikten sonra bunu çok daha fazla hissettim. Sonra TKP’nin burada ne kadar emek verdiğini gördüm ve o zamandan itibaren partiye yakınlaşmaya başladım. Burada arkadaşlarımızla birlikte KDK çalışmaları yaptık, kadınların birer emekçi olarak toplumdaki varlıkları için mücadele etmeye çalıştık. Ben şuna inanıyorum, kadınlar ne kadar ileri rol alırsa, bir toplum o kadar gelişir. Bugün burada olan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Açılış Hasan Tanay’ın Nazım Hikmet’in "Ellerinize ve Yalana Dair" şiirini okumasıyla sona erdi.