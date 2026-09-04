Kırmızı bültenle aranan Rusya vatandaşı Antalya’da yakalandı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 04.09.2026 , 21:14
Rusya adli makamlarınca “nitelikli dolandırıcılık” suçundan aranan ve Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan Rusya vatandaşı M.D., Antalya’da yakalandı.
Interpol Daire Başkanlığı’nın ilettiği bilgiler üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin Alanya’da bulunduğu belirlendi.
M.D., Alanya’da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
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Şüphelinin Türkiye’de hakkında G, V ve M tahdit kodlarının da bulunduğu belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından M.D., Rusya’ya iade sürecinin yürütülmesi için ilgili birimlere teslim edildi.
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