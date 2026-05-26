Interpol tarafından aranırken İstanbul'da yakalanmıştı: Türk vatandaşlığı ve 14 ev satın almış

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Yurtdışında faaliyet yürüten suç örgütlerinin liderleri ve üyelerinin, Türkiye'de yakalanmasına dair haberlere bir yenisi daha geçtiğimiz günlerde eklenmişti.

"Uyuşturucu madde ticareti" suçundan Interpol tarafından difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan Fas uyruklu bir kişi İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Asıl adı Mohamed Bulahrif olan 34 yaşındaki zanlının, gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşlığına geçtiği ve Murad Arslan adını aldığı anlaşıldı.

HalkTV'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Bulahrif’in üzerine kayıtlı ev sayısı 14.

14 daire satın almış

Saymaz'ın aktardığına göre Almanya’da doğup büyüyen Bulahrif, üniversite eğitimini tamamlayıp Fas’a taşınmış ve 2021’de Türkiye’ye yerleşmiş.

"Gayrimenkul işi yaptığını" iddia eden Bulahrif, 2022’de dört daire satın alarak Türk vatandaşlığı kazanmış.

Boulakhrif gerekli 250 bin doları ailesinden aldığını iddia ederek, şunları söylüyor:

Fas ve Almanya’daki aile üyelerimden 250 bin dolar alarak Türk vatandaşlığına başvurmak için para aldım. Bu parayı aileme ödemedim. Ailem de benden talep etmedi. Daireleri kiraya vererek gelir sağlamaktayım.

Ancak Bulahrif'in tapuları bununla sınırlı kalmamış ve 2025’te 10 daire daha satın almış.

Bulahrif buna dair ise şöyle konuşuyor:

10 taşınmaza henüz ödeme yapmadım. Ailem varlıklı, onlardan aldığım teminatlarla daireleri aldım. Ön ödeme yaptım fakat ne kadar yaptığımı hatırlamıyorum. Daireler inşaat halinde. Bu sebepten tam bir ödeme yapmadım.

Türkiye'den vatandaşlık alma nedeni uyuşturucu suçlaması mı?

İsmail Saymaz'ın aktardığına göre savcılık, dairelerin uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirle alınıp alınmadığı üzerinde duruyor. Bulahrif ise reddediyor.

Bulahrif, Türkiye’den vatandaşlık satın alma amacının Almanya’da kendisine yöneltilen uyuşturucu ticareti suçlaması olup olmayacağına dair soruya şu yanıtı veriyor:

Koronavirüs sebebiyle Almanya’dan Fas’a geçtim, oradan da Türkiye’ye gelerek vatandaşlık aldım. Kız arkadaşımla beş yıldır beraberiz, evleneceğiz, bu sebepten geldim. Evlendikten sonra bu ülkede gelecek kurmak dışında vatandaşlık alma sebebim yoktur.

Eylül 2025’ten beri aranıyor

Bulahrif, Almanya’da yürütülen uyuşturucu soruşturmasını geçen yıl Kasım ayında öğrendiğini söylüyor ve “Uyuşturucu madde ticareti kapsamında kimse ile irtibatım yoktur” diyor.

Almanya’da çıkarılan 24 Eylül 2025 tarihli difüzyon bülteninde ise 3 Nisan 2020 ve 28 Mayıs 2020 arasında şifreli mesaj uygulaması üzerinden iletişim kurarak, uyuşturucu madde ticareti yaptığına yönelik tespitler var.

Bulahrif, söz konusu uygulamayı kullanmadığını savunuyor ve “Almanya’da uygulamayı kullandığıma dair soruşturma vardı fakat bir şey bulunmadı, şu an akıbetini bilmiyorum” diyor.

Evinde ele geçirilen 3,98 gram kokaine dair de “Maddenin kime ait olduğunu, kimden aldığımı bilmiyorum” iddiasında bulunuyor.

Ancak kokain kullandığını kabul ediyor. Maddeyi bir mesajlaşma uygulaması üzerinden tanımadığı kişilerden 3 bin 500 TL’ye bir kullanımlık aldığını belirtiyor. Geçmişte uyuşturucu veya başka bir suç kapsamında yakalanmadığını ve suç kaydının olmadığını öne sürüyor.

Bulahrif, Almanya’ya iade edilmek üzere geri gönderme merkezinde tutuluyor.