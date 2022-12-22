Kırmızı bültenle aranan Atilla Önder İspanya'da yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Suç Işlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet", "Tehlikeli Maddeleri Izinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından 'firari' olarak aranan Atilla Önder’in İspanya’da yakalanarak Türkiye’ye getirileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Polisi takip etti. Kırmızı Bültenle aranan, dünyanın en önemli uyuşturucu baronlarından biri İspanya'yla iş birliğiyle yakalandı, Türkiye’ye getiriliyor. Kahraman Türk Polisimize tebrikler" diyerek Atilla Önder'in Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.