Gezi'de yaralanan Aydoğan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle ayağından yaralanan ve yüzde 43 engelli kalan Aydın Aydoğan hakkında Twitter'da yaptığı paylaşımlar nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Diken’den Canan Coşkun’un haberine göre, İstanbul Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada Aydoğan’ın, üç Twitter paylaşımı "suç delili" sayıldı.

Aydoğan’ın, "sansür yasası"yla ilgili Gezi anması fotoğrafını ekleyerek, "#BuSansürHepimize" etiketiyle paylaştığı tweet, Dersim'de beş adet portatif tuvalet açılışıyla ilgili paylaşım ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili, "#15TemmuzuKimYaptı herkes biliyor enişte dahil" tweet'i soruşturmaya dayanak gösterildi.

Emniyet, Aydoğan’ın ifadesini, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla aldı. Aydoğan'a, tuvalet açılışıyla ilgili, “Sonunda Selahattin Demirtaş’ın dediği oldu. Gazoz kapağı açılacak deyin, reis ve avanesi hemen gelir. Tunceli’de tuvaleti resmi törenle açtılar” tweet’ine de, "suçu ve suçluyu övme" suçlaması yöneltildi.

Emniyette ifadesi alınan Aydoğan, paylaşımlarının düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledi.