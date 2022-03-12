'Kırmızı Bülten çıkarıldı' denilmişti: Eşi Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı

Hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan, Birleşik Arap Emirliği ile kurulan ilişkiler sonrasında ise Türkiye'ye iadesi istenen Sedat Peker'e ilişkin yeni bir fotoğraf paylaşımı geldi.

Peker'in eşi Özge Peker, Sedat Peker'in çocuklarıyla fotoğrafını paylaştı.

Peker, BAE'nin talebi sonrası video çekimini durdurmuş, daha sonra ise sosyal medyadan paylaşım yapması tümden yasaklanmıştı.

Bu süre içinde sadece geçtiğimiz haftalarda Sedat Peker'in oğlu bir fotoğraf paylaşmıştı.

O kare dışında bu yapılan ikinci Peker paylaşımı oldu.

Peker hakkında yakalama kararına ilişkin BAE cephesinden şu ana kadar hiçbir açıklama yapılmadı.