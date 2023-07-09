Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ağaç devrildi: 2 yaralı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenlendiği Sarayiçi mevkisinde kökünden kırılan kavak ağacının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Haber Merkezi

Edirne'de düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi mevkisinde kökünden kırılan kavak ağacı devrildi.

Devrilen ağacın altında oturmakta olan iki kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağacın altında kalarak yaralanan 2 kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri alanı güvenlik şeridine aldı. (AA)

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