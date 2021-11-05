Kırklareli'nde kadın cinayeti!

Olay, Lüleburgaz ilçesi Gündoğu Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüyerek evine giden belediye çalışanı İlknur Gökay Tuncel (42), takip edildiğini fark etti.

İHA'nın haberine göre, koşarak bir apartmana sığınmaya çalışan Tuncel, Selçuk adlı saldırgan tarafından bıçaklandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlknur Gökay Tuncel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yaşanan olay sonrası Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Görenli, "İyilik meleği, sevgi dolu, çalışma arkadaşımız İlknur Gökay Tuncel’i hunharca bir cinayet sonucu kaybettik. Bitmek bilmeyen kadın cinayetlerinin ve gencecik kardeşimizin acısını birlikte yaşıyoruz. Yeter artık, bu acıların son bulması için ne gerekiyorsa yapılmalı!" paylaşımında bulundu.