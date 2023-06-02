Kırklareli'nde çalılık alanda erkek cansız bedeni bulundu: İki şüpheli gözaltında

Kırklareli'nde Karahıdır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çalılık alanda çuval içerisinde cansız bedeni gören kişi, 112 Acil Komuta Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından cansız beden, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında cansız bedenin Hakan Ç.'ye ait olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri olaya ilişkin M.E. ile B.T'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler iki şüpheliyi Çukurpınar köyünde gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından jandarmaya teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de cesedin bulunduğu bölgedeki bir çiftlikte arama yaptı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (AA)