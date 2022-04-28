Kırklareli Vize'deki halka açık kütüphane kullanılamaz halde

Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan Arif Bekir Uğurlu İlkokulu’nun bodrum katında bulunan halka açık kütüphane son yollarda kullanılamaz halde.

Pandemi dönemiyle birlikte kütüphane görevlisinin ve temizlik görevlisinin de uğramadığı kütüphane bugünlerde 90’lardan kalma bir görüntü sunuyor. Eski model monitör ve klavyelerin, toz tutmuş ansiklopedilerin, yırtık kolilerin oluşturduğu çöp dağının ve boya kutularıyla sökülmüş lavaboların işgal ettiği kütüphane atıl bir halde misafirsiz günler geçiriyor.

Vize Anadolu Lisesi öğrencileri başta olmak üzere tüm öğrencilerin şikayetçi olduğu bu durum karşısında CHP’li Vize Belediyesi’nin herhangi bir pozitif adımı bulunmuyor. Öğrenciler, veliler ve Vize halkı kentin tek kütüphanesinin temizlenip, düzenlenip yeniden halkın kullanımına açılmasını istiyor.

Vize Anadolu Lisesi öğrencilerinden Nazife, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Vize Halk Kütüphanesi'nin şuan aktif bir görevlisi bulunmaması, en büyük problemlerden biri. Pandemiden önce bir görevlisi ve temiz bir kitaplığı bulunuyordu. Geçmişin gelecekten daha iyi olması, günümüz döneminde alışılan bir durum. Eğer kütüphane hızlıca temizlenip yeniden düzenlenmezse muhtemelen kitapların üstü daha çok toz tutacak ve iyi ve kullanılamaz hale gelecek. Toplum gelişimi için büyük bir engel bulunacak. Çok küçük bir çalışmayla kütüphane kullanılabilir hale getirilebilir. Çözümler basit ama önemseyen bir belediye bulunmuyor. Vize’nin tek kütüphanesi olan kütüphanemizin durumu, Vize Belediyesi'nin başta öğrenciler olmak üzere halka karşı tutumunu bir kez daha ortaya koymuştur."

Okulun bir diğer öğrencisi Mahmut, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok uzun süredir bu kütüphane bu şekilde başı boş bırakılmış durumda. Ben önceden de bulunmuştum kütüphanede, disiplinliydi gayet. Şimdi bu kadar önemli kitapları böyle bir yere kapatmaları çok üzücü. Ayrıca Vize sakinlerinin artık böyle bir durumda kitaplardan yararlanabildiklerini sanmıyorum. Uzun bir süredir Vize’de kütüphane yok diyebiliriz. Geçen süreçte çok rahat yapabilirlerdi temizliğini. Vize nüfusu yoğun olan bir bölge değil. Ancak bir kütüphanenin bile bize çok görülmesi sorumsuzca bir tutum ne yazık ki."