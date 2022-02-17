Bakanlığa bağlı kütüphanenin kitapları sahaflarda satılıyor: 'Rutin uygulama'

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan İl Halk Kütüphaneleri bünyesinde olması gereken bazı kitapların sahaflarda satıldığı ortaya çıktı.

19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında yayımlanmış Yunanca kitaplarda, Bursa Halk Kütüphanesi'ne ait tasnif ve kayıt numaraları bariz şekilde görülüyor.

Kütüphaneye kayıtlı kataloglarda da kitapların ismi geçmezken akıllara daha evvel hurda fiyatına satılan el yazma eserler geldi. 2013 yılında ortaya çıkan skandalda Milli Kütüphane'ye ait 147 ton pek çoğu Ermenice ve Yunanca olan kitabın ihale usulüyle kilosu 15-20 kuruştan satıldığı ortaya çıkmıştı.

'Rutin uygulama, sorumluluk bizde değil'

Konuyla ilgili soL'a konuşan Bursa İl Halk Kütüphanesi Müdürü İsa Bekleviç, "bu tür uygulamaların yıllardır devam ettiğini, sorumluluğun kütüphanelerde olmadığını" ifade etti.

Bekleviç "yıllar içinde yıpranan, eskiyen ve güncelliğini yitiren kitapların, eğer kütüphanelerde yeni yerler de açılmazsa resmi bir prosedür olarak Milli Evrak'a devredildiğini, satış ya da farklı bir amaçla kullanım tasarrufunun ise kütüphanelerde olmadığını" belirtti.

'Kütüphaneler yeni yerler açmak için kitapları Milli Emlak'a vermek zorunda kalıyor'

Bekleviç şunları söyledi:

"Bazı kitaplar güncelliğini çabuk kaybeder, hukuk, tıp ya da ekonomi alanındaki kitaplar gibi. Bunlar uzun süretyle kütüphanelerde tutulamayabilir. Zira hukuki herhangi bir güncelleme o kitapların güncelliğini yitirmesine neden oluyor. Ama bazen de on yıllarda kimse tarafından talep edilmeyen, kimse tarafında sorulmayan kitaplar oluyor. Sizin sosyal medyada denk geldiğiniz Yunanca kitaplar da bunlara örnek. Malum her sene kütüphanelere yeni gelen kitaplarla birlikte yer sorunu oluşuyor. Kütüphaneler de zaman zarfında yıpranan, güncelliğini yitiren ve on yıllardır talep edilmeyen kitapları, yeni yerler açmak için Milli Emlak'a vermek zorunda kalıyor. Prosedür böyle ilerliyor. Ondan sonra o kitapların nasıl kullanılacağı kütüphanelerin tasarrufundan çıkmış oluyor. Zaman zaman bu tür örneklere denk gelinebiliyor. Bu uygulama ise çok uzun zamandır böyle."

Bazı kitaplar hurda fiyatına kiloyla satılıyor

Uygulamanın "rutin" olduğunu ifade eden Bekleviç, kütüphanede yer olmadığının önce onaylanması, elden çıkarılacak kitapların nizami bir uygulama olarak belgelenmesi akabinde bu işlemlerin gerçekleştiğini dile getirdi. Yunanca kitaplarınsa yıllar öncesinden elden çıkarılmış olabileceği düşünülüyor.

Öte yandan Milli Emlak'a giden kitapların bir kısmının hurda fiyatına kiloyla satıldığı bazılarınınsa yine kütüphaneler için değerlendirildiği söyleniyor. Ancak hangi kitabın neye göre hurda ya da tarihi değer taşıyacağına dair bir veri ise bulunmuyor.