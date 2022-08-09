Kırım'daki patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi

Rusya'ya bağlı Kırım'ın Saki bölgesindeki havaalanında meydana gelen patlamada 1 kişinin yaşamanı yitirdiği, 5 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Olaya dair sosyal medya üzerinden açıklama videosu yayımlayan Kırım Başbakanı Sergey Aksyonov, "Şimdi gelen resmi bilgilere göre, maalesef bir can kaybımız var" dedi.

Kırım Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise olayda 1'i çocuk olmak üzere yaralanan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.