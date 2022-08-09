Kırım'da havalimanında patlama

Rusya'ya bağlı Kırım'ın tatil beldelerinden Novofedorivka'da bir dizi patlama gerçekleşti. Kasabanın üzerini büyük duman bulutları kaplarken patlamalar plajlardan görüldü.

Kırım Cumhuriyet Başkanı'nın Danışmanı Oleg Kryuçkov, patlamanın Kırım'ın Saki bölgesindeki havaalanında meydana geldiğini belirtti.

Novofedorivka'da bir donanma üssü bulunurken patlamanın sebebine dair Ukrayna veya Rusya tarafından resmi bir açıklama gelmedi.

Patlamanın ardından ilk görüntüler

En az yedi patlama meydana gelirken Kırım Vali Yardımcısı yaptığı açıklamada "Şimdiye kadar sadece Novofedorovka bölgesinde birkaç patlama olduğu gerçeğini doğrulayabiliyorum. Herkesten resmi raporları beklemesini ve açıklama yapmamasını rica ediyorum" açıklamasında bulundu.

Rusya Tur Operatörleri Birliği'ne göre, Kırım'daki patlamada, ön verilere göre turistler arasında ölü veya yaralı bulunmazken bölgedeki yerlilerin ve turistlerin araçlarla kasabadan ayrılamaya başladığı gözlemlendi.

Ria Novosti'ye göre göre Yevpatoria'dan ambulanslar, yaralılara müdahale için Novofedorovka'ya hareket etti.

Bölgede olağanüstü hal ilan edildiği öğrenildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa, "Birkaç havacılık mühimmatı patlatıldı. Patlama sonucunda kimse yaralanmadı. Havaalanındaki havacılık ekipmanı hasar görmedi" denildi. Açıklama şöyle:

"9 Ağustos'ta, yaklaşık 15.20'de, Novofedorovka yerleşimi yakınlarındaki Saki havaalanının topraklarında depolama sahasında paketlenmiş birkaç havacılık mühimmatı patladı.

Patlamada yaralanan olmadı. Havaalanındaki havacılık ekipmanları hasar görmedi.

Yangını söndürmek ve patlamanın nedenlerini öğrenmek için önlemler alınıyor.

Sahadan alınan rapora göre, havaalanındaki sete mühimmat depolama alanında herhangi bir yangın etkisi olmadı."