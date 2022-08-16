Kırım'da Rusya'nın mühimmat deposunda patlama

Rusya'ya bağlı Kırım'da geçtiğimiz günlerde Rus askeri hava üssünde yaşanan patlamanın ardından sabah saatlerinde Rus ordusuna ait bir mühimmat deposunda patlama yaşandı.

Kırım'a bağlı Canköy yerleşim alanı kırsalındaki Mayskoye Köyü yakınlarında bulunan Rus askeri birliğinin geçici mühimmat deposunda yaşanan patlamayla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı resmi açıklama yaparak olayı doğruladı.

Bakanlık açıklamasında, "Askeri birliklerin geçici depolama alanı olarak belirlenmiş tesiste yangın çıkmıştır" denilirken, kimsenin zarar görmediği ve yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Siviller uzaklaştırıldı

Rusya'nın Kırım Valisi Sergey Aksyonov ise yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğünü ve askeri tesisteki olay sırasında ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığını aktardı.

Aksyonov ayrıca Rus ordusu tarafından patlamanın yaşandığı bölgeye güvenlik şeridi çekildiğini ve sivillerin alandan uzaklaştırıldığını söyledi.

Podolyak Rusya'yı eleştirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Danışmanı Mikhail Podolyak da patlamanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Rusya'yı eleştirdi.

Rus ordusunun, Kırım'ın her noktasında kurduğu askeri alanların Kırım için büyük bir tehlike oluşturduğunu dile getiren Podolyak, "Size hatırlatıyoruz. Kırım, turizm alanıdır. Patlayan depolar, işgalciler ve hırsızlar yüksek ölüm riski oluşturur" dedi.