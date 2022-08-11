Kırım’da Rus üssündeki hasar uydudan görüntülendi

Rusya’nın Kırım'daki Saki Hava Üssü'nde Salı günü meydana gelen patlamaların verdiği hasar uydudan görüntülendi. Moskova’dan yapılan açıklamada ‘mühimmat deposunda bir patlama meydana geldiği ve hiçbir uçağın zarar görmediği’ ifadelerine yer verilmişti.

Bir dizi patlamanın meydana geldiği Novofedorovka yakınlarındaki Saki havaalanının uydu görüntüleri ortaya çıktı.

Haberrus'un aktardığına göre fotoğrafları analiz eden uzmanlar üste bulunan bazı uçakların hasar aldığını söylüyor.

İşte ABD merkezli Planet Labs şirketi tarafından çekilen fotoğraflar;