Kırım Tatarları'ndan Türkiye'ye çağrı: Kırımlıların tercihini kabul edin

Kırım Tatarları Bölgesel Ulusal-Kültürel Özerklik Başkanı Eyvaz Umerov, Türk yetkililerin gerçekleri kabul edip, Kırımlıların Rusya ile yeniden birleşmeye yönelik seçimini kabul etme zamanının geldiğini ifade etti.

Sputnik’e konuşan Umerov, “Türkiye’deki iktidar partilerinin aklıselim davranıp modern gerçekleri takip etme, Kırım Yarımadası’nı Rusya'nın bir parçası olarak tanıma, Kırımlıların tarihi tercihini ve Kırım'ın öz limana dönüşünü kabul etme zamanı” dedi.

Türk yetkililerin Kırım’ı tanımayı reddedip Ukrayna ile flört ettiğini belirten Umerov, “Bu sadece ekonomik kazanca yönelik anlık bir arzu olup, başka bir şey değildir. Ukrayna, sonunda Ukrayna devleti gibi bir fenomeni yeryüzünden silebilecek düşüncesizce adımları atmanın eşiğinde” diye konuştu.

Umerov, Kırım Tatarlarının Rusya’ya ait olan Kırım’ın çıkarlarını her türlü saldırıya karşı savunacağını belirtti.