Kremlin ve Kırım Parlamentosu'ndan Türkiye'ye tepki

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dimitriy Peskov, Ankara'nın Kırım'daki Duma seçimlerini tanımadığı yolundaki açıklamasına tepki gösterdi, Türkiye'nin zamanla bu pozisyonunu değiştireceğini umduklarını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Peskov dün yaptığı açıklamada "Bu tür açıklamaları kabul etmiyoruz ve bunu Türk meslektaşlarımıza açıkça söylüyoruz. Kırım konusu, (Ankara ile) görüşlerimizin bütünüyle birbirinden farklı olduğu bir konu. Türkiye’nin bu pozisyonu nedeniyle üzüntü duyuyoruz, fakat gerçekliğe ve işlerin gerçekteki durumuna saygı gösterilmesi suretiyle, zamanla bu konuda siyasi irade gösterileceğini ve Türkiye’nin bu pozisyonunu değiştireceğini umuyoruz" dedi.

'Camdan evde oturanlar başkalarını taşlamamalı'

Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov da Ankara'ya bir İngiliz atasözüyle yanıt verdi. Konstantinov "Camdan evde oturanlar başkalarına taş atmamalı" ifadesini kullandı.

Sputnik'in aktardığına göre gazetecilere açıklamalarda bulunan Konstantinov, "Türkiye'deki en yakın komşularımızla tam teşekküllü işbirliğine açığız. Ancak kendimizi onlara beğendirmek için ve nasıl davranmamız gerektiğine dair düşüncelerine göre yaşamıyoruz. Türkiye eşit, karşılıklı çıkarlara dayanan işbirliği istiyorsa, Kırım'a memnuniyetle bekleriz. Eğer ders vermeyi planlıyorsa, o olmadan da yaşayabiliriz" dedi.

Türkiye'nin seçici hafızası ve çifte standartlarıyla ünlü Batılı partnerlerini örnek almaması gerektiğini belirten Konstantinov, eski bir İngiliz atasözünü hatırlatarak "Camdan evde oturanlar başkalarına taş atmamalı" diye konuştu.

Konstantinov, "Türkiye'de 2016 yılında yaşanan olayları askeri darbe girişimi olarak görüyorlar ancak Ukrayna'da 2014'teki olayları devlet darbesi olarak tanımıyorlar. Eğer siyahla beyazı karıştırmayacaksak, o halde meşru ve demokratik şekilde yapılan Rus seçimlerini değil, anayasal iktidar yasadışı darbe yoluyla devrilmişken Ukrayna rejiminin, onun tüm kurumlarının ve yapılarının meşruiyetini tanımaktan vazgeçilmeli" ifadelerini kullandı.

Ankara 'geçerliliği yok' demişti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç Duma seçimlerinin Kırım sonuçlarının Türkiye açısından geçerli olmadığını belirtmişti. Bilgiç "Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteğini sürdürmekte ve Kırım’ın hukuka aykırı ilhakını tanımamaktadır. Bu çerçevede, 17-19 Eylül 2021 tarihlerinde Kırım’da da düzenlenen RF Devlet Duması seçimlerinin Kırım itibariyle sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır" açıklamasını yapmıştı.