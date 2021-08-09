Kırım Haber Ajansı'nın Türkiye müdürü ofisinde ölü bulundu

Türkçe, Rusça, İngilizce yayın yapan Kırım Haber Ajansı’nın (QHA) Türkçe Yayın Yönetmeni Aydın Taş Ankara'daki ofisinde ölü bulundu.

Kırım Haber Ajansı’nın (QHA) internet sitesinde Aydın Taş'ın ölümüne ilişkin, "Kırım Haber Ajansı’nın Türkçe Yayın Yönetmeni Aydın Taş bugün hayatını kaybetti. QHA olarak Türkçe Yayın Yönetmenimiz Aydın Taş’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" denildi.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere Facebook hesabından yayımladığı mesajda “Kırım Haber Ajansı Türkiye Ofisi Müdürü Aydın Taş’ı çok erken yitirdik. Sohbeti keyif veren, duruşunu ve üslubunu her zaman takdir ettiğim Aydın Taş’ın ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun, mekanı cennet olsun” dedi.

Taş’ın cenazesi yarın 10 Ağustos 2021 tarihinde, öğle namazını müteakiben Ayvalık’ta Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği duyuruldu.

Taş'ın ölüm nedenine dair bir bilgiye ise yer verilmedi.

