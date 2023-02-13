Kırıkkale'de gaz zehirlenmesi şüphesiyle 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de bir evde kalan 9'u çocuk 13 kişi, kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Haber Merkezi

Kırıkkale'de 9'u çocuk 13 yabancı uyruklu kişi, gaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gürler Mahallesi Millet Bulvarı'nda bir evde kalan 13 kişi, kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kişiler, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde bulunan mutfak tüpünden sızan gazdan etkilendikleri değerlendirilen K.E. (16), R.D. (40), M.A. (2), E.A. (3), M.A. (28), Z.A. (30), N.A. (4), A.A. (12), B.A. (25), S.R. (14), M.A. (4), H.A. (7) ve M.A'nın (8) hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)

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