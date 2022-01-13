Kırıkkale Üniversitesi’nde taciz iddiasına karşı soruşturma başlatıldı

Kırıkkale Üniversitesi’nde bir öğretim görevlisinin öğrencilere cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddia edildi. CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, “Kırıkkale Üniversitesi yönetimi ile yaptığımız görüşme neticesinde, iki hafta önce konunun kendilerine yansıdığı, akabinde üniversite rektörlüğünce gerekli soruşturma işlemlerine başlandığı ve tamamlanma aşamasına geldiği, ayrıca konunun hassasiyetle takip edildiği bilgisi verilmiştir” açıklamasını yaptı.

Önal, "Yaklaşık 30 yılı aşkın geçmişi, 35 bin öğrencisi ve yüzlerce öğretim üyesiyle şehrimizin göz bebeği olan üniversitemizin akademik kariyer, bilimsel tez ve makalelerle anılması gerekirken böylesine elim bir olayla anılması şehrimiz açısından da büyük talihsizliktir" dedi. Önal, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Şehrimize gelen her çocuğumuz, bizlerin birer evladı, ailelerinin bizlere emanetidir. Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim hayatlarını hiçbir sıkıntı yaşamadan tamamlamaları için her kurum ve kişi üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirmelidir. Bu hususta Kırıkkale Üniversitesi yönetimi ile yaptığımız görüşme neticesinde, iki hafta önce konunun kendilerine yansıdığı, akabinde üniversite rektörlüğünce gerekli soruşturma işlemlerine başlandığı ve tamamlanma aşamasına geldiği, ayrıca konunun hassasiyetle takip edildiği bilgisi verilmiştir.

Bununla birlikte, üniversitemizde görev yapan ve unvanı eğitimci olan bir kişinin öğrencilerimize bu denli ahlaktan uzak bir davranışta bulunduğu iddiası hukuk önünde de araştırılmalıdır. Memleketinden çıkıp Kırıkkale’mizde eğitim görmeye gelen yavrularımızı rahatsız eden bu çirkin olay ile ilgili soruşturulma başlatıldığı kamuoyuna yansımış olsa da olay açıklığa kavuşuncaya kadar sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz." (ANKA)