Kırıkkale Üniversitesi’nde taciz iddiasına karşı soruşturma başlatıldı

Kırıkkale Üniversitesi’nde bir öğretim görevlisinin öğrencilere cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddia edildi. CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, “Kırıkkale Üniversitesi yönetimi ile yaptığımız görüşme neticesinde, iki hafta önce konunun kendilerine yansıdığı, akabinde üniversite rektörlüğünce gerekli soruşturma işlemlerine başlandığı ve tamamlanma aşamasına geldiği, ayrıca konunun hassasiyetle takip edildiği bilgisi verilmiştir” açıklamasını yaptı.
Önal, "Yaklaşık 30 yılı aşkın geçmişi, 35 bin öğrencisi ve yüzlerce öğretim üyesiyle şehrimizin göz bebeği olan üniversitemizin akademik kariyer, bilimsel tez ve makalelerle anılması gerekirken böylesine elim bir olayla anılması şehrimiz açısından da büyük talihsizliktir" dedi. Önal, açıklamasını şöyle sürdürdü: