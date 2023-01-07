Kirby: ABD Esad ile ilişkileri normalleştirmeye karşı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Washington'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ilişkileri normalleştirmeyi planlamadığını ve "kimseyi bunu yapmaya teşvik etmediğini" vurguladı.

Kirby'nin sözleri AKP hükümetinin son dönem müzakereye dönük adımlar atmasını takiben geldi.

John Kirby, "Biz ABD olarak Şam rejimiyle ilişkileri normalleştirmedik. Hiçbir devleti de Esad rejimiyle ilişkilerini normalleştirmeye teşvik etmiyoruz. Ancak bu görüşmelerin nasıl ilerleyeceğini ve ne çıkacağını göreceğiz. Bulundukları yeri engellemek istemem ama biz elbette Esad ile ilişkilerin normalleşmesini desteklemiyoruz" dedi.

Aralık ayında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da Rusya ve Suriye'nin savunma bakanlarıyla görüşme yapmıştı. Bu arada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ve Suriye dışişleri bakanları arasında Ocak ayı sonlarında bir toplantı yapılmasını önerdi ve barış görüşmeleri için Esad ile görüşmeye hazır olabileceğini ekledi.