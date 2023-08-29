Kiralık konut krizi devam ediyor: Maaş bordrosu ve banka hesap özeti talep edilmeye başlandı

Türkiye'de kiralık konut krizi devam ederken; ev sahipleri, ev kiralamak isteyen kişilere çeşitli şartlar koşuyor.

Hızla artan kira bedellerini gerekçe gösteren ev sahipleri, evlerini kiralamak isteyenlerden maaş bordrosu, banka hesap özeti gibi dokümanlar talep etmeye başladı.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan, “En yaygın istekler kefil, findeks raporu ve tahliye taahhüdü. Bunun yanında ileri gidenler de var. Senet, sabıka kaydı ve hatta banka hesap özeti talep eden dahi oluyor” dedi.

Hürriyet'in haberine göre; son dönemde ilanlara eklenen notlardan bazıları şöyle: