Kiralık konut krizi devam ediyor: Maaş bordrosu ve banka hesap özeti talep edilmeye başlandı

Türkiye'de kiralık konut krizi devam ederken; ev sahipleri, ev kiralamak isteyen kişilere çeşitli şartlar koşuyor.
Hızla artan kira bedellerini gerekçe gösteren ev sahipleri, evlerini kiralamak isteyenlerden maaş bordrosu, banka hesap özeti gibi dokümanlar talep etmeye başladı.
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan, “En yaygın istekler kefil, findeks raporu ve tahliye taahhüdü. Bunun yanında ileri gidenler de var. Senet, sabıka kaydı ve hatta banka hesap özeti talep eden dahi oluyor” dedi.
Hürriyet'in haberine göre; son dönemde ilanlara eklenen notlardan bazıları şöyle:
- Memur şartıyla kiralık.
- Mal sahibi memur kefil istiyor.
- Mutlaka kurumsal çalışan ve kefil isteniyor.
- Kefil getiremeyecek kişi lütfen bizi aramasın.
- Kalabalık olmayan, kredi notu düzgün, bordro ve kefil ibraz edebilecek biri devlet memuru ve bankacı vs. ailelere kiralanacak.
- Yabancı uyrukluya verilmez. Türk memur kefil isteniyor. Aile binası, aile kurallarına uyacak.
- Yıllık kira peşin olarak ödenecek.
- Sadece sabit gelirli kamu çalışanlarına ve karı koca emeklilere verilecek. Şartlar uygun değilse ısrarcı olmayın.
- Kira sözleşmesi tahliye taahhütnamesi ile noterden yapılacak. İki kefil, iki kira, iki depozito istiyoruz. Memur, öğretmen, polis, kamu görevlisine verilecek. Yabancıya bir senelik peşin şartıyla dolar olarak kiralanacak.
- Memur ve öğretmen dışında kimse aramasın.
- Kiracılardan ‘başvuru belgesinin’ yanı sıra kredi notu raporu, maaş bordrosu ve tahliye taahhütnamesi istenecektir.