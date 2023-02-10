Kiralık evler depremzedeler için ücretsiz ilana dönüştü

On ili sarsan depremlerin ardından bölgeden tahliyeler sürerken çok sayıda ev sahibi kapılarını depremzedelere açtı.

Ev ilanlarının yayınlandığı internet sitelerinde, bir çok 'kiralık' ilanının, 'depremzedeler için ücretsizdir' şeklinde değiştirildiği görüldü. Bazı ev sahipleri kendi yaşadıkları evler için de depremzedeler için oda ayırabileceklerine yönelik ilanlar vermeye başladı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2+1 bir evi bulunan kişi yayınlandığı ilanında “Duygularım karışık, hiçbir şey yapamamak bizi derinden üzüyor. Kalabalık cümleler yazmak istemiyorum. Sizin için hazırladık. Ailelerimiz çocuk, yaşlı olsun lütfen. Problemlerini aşana kadar elimizden geleni yapmaya hazırız. İki aile rahat kalabilir" sözleriyle depremzedeleri evine çağırdı.

Muratpaşa ilçesinde ise bir apart, tüm odalarının sadece depremden zarar görmüş bölgeden gelecek aileler için ücretsiz konaklamaya açık olduğunu duyurdu.

Kayseri, Yozgat, Bitlis, Samsun, Zonguldak, Kırşehir, Çorum, İzmir gibi birçok ilden depremzedemler için ücretsiz verileceği duyurulan evlerin ilanları da yer alıyor.