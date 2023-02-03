Kiralık ev ilanıyla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de internetten kiralık ev ilanıyla kapora dolandırıcılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi

Kocaeli'de internetten kiralık ev ilanı vererek aldıkları kaporalarla vatandaşları dolandıran 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmit ilçesinde, bir internet sitesi üzerinden kiralık ev ilanı verip 4 farklı kişiden ''kapora'' alınarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlatıldı.

1 kişi serbest bırakıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, adresleri belirlenen 3 şüpheli operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y. ve M.T. hakimlikçe tutuklanırken, A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

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