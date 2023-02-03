Kiralık ev ilanıyla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de internetten kiralık ev ilanı vererek aldıkları kaporalarla vatandaşları dolandıran 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İzmit ilçesinde, bir internet sitesi üzerinden kiralık ev ilanı verip 4 farklı kişiden ''kapora'' alınarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlatıldı.
1 kişi serbest bırakıldı
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, adresleri belirlenen 3 şüpheli operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y. ve M.T. hakimlikçe tutuklanırken, A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)