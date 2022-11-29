Kiracısının kapısını baltayla kıran ev sahibi hakim karşısında

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Naim Akgün ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Akgün, evini iki üç kişiye kiraya verdiğini ancak evde 20 kişi yaşamaya başladığını öne sürerek, "Ben kiracılarla uğraşmamak için evi oğlum İhsan'a devrettim. Oğluma, kira ödemediklerini öğrendiğim için evden çıkmalarını söyledim" dedi.

Akgün, olay tarihinde evden çıkan yan dairedeki kiracısının daireyi kötü halde bırakması nedeniyle tadilat yapmaya gittiğini ve elinde bu yüzden balta olduğunu savundu. Tadilat sırasında 8-10 kişinin kendisine saldırdığını iddia eden Akgün, "Kapıyı ben kırmadım. 15 bin lira değerindeki malıma neden zarar vereyim?" diye konuştu.

Hakimin, emniyetteki ifadesinde, kızgınlıkla kiracısının kapısına vurduğunu söylediğini hatırlatması üzerine konuşan sanık, "Onu dediğimi hatırlamıyorum, ben 93 yaşındayım" dedi.

Mahkeme, söz konusu olayın görüntülerinin incelenmesine ve hakkında takipsizlik kararı verilen sanığın oğlu İhsan Akgün'ün bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kapıyı baltayla kırmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Naim Akgün'ün (93), Amina Hasan ve Rahaf Shaham Kabaa'nın kiracı olarak oturdukları evin sahibi olduğu belirtiliyor. Sanığın 11 Ocak'ta kira borcunu ödememeleri nedeniyle mağdurların oturduğu daireye elinde baltayla gittiği aktarılan iddianamede, kapıyı kırarak içeri giren Akgün'ün dairenin kapılarına ve camlarına zarar verdiği anlatılıyor.

Mağdurlardan Hasan'ın şikayetinden vazgeçtiği ancak Kabaa'nın şikayetinin devam ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, sanığın ifadesinde suçunu kabul ettiği kaydediliyor.

Naim Akgün'ün elindeki baltanın "silah" sayıldığı bildirilen iddianamede, sanığın "silahla konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi isteniyor. Sanık Naim Akgün ve oğlu İhsan Akgün hakkında "mala zarar verme" suçundan, İhsan Akgün hakkındaki "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise takipsizlik kararı verildi. (AA)