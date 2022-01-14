İstanbul Bayrampaşa’da bir ev sahibi kira artışını kabul etmeyen Suriyeli kiracının evine baltayla saldırdı.
Sosyal medyada Onur Altan tarafından paylaşılan video dikkat çekti.
Söz konusu videoda ev sahibi evin kapısını baltayla kırıyor.
Altan olaya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Ev sahibi zulmü… Kirayı 1200 den 4000 e çıkarmayan aileye yaşatılan vahşet. Nedir bu para hırsın be ihtiyar. Evin içine girip aileye korku dolu anlar yaşatmış baltasıyla”
İddiaya göre ev sahibi eve girdikten sonra da saldırıyı sürdürdü.