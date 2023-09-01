Kira uyuşmazlıklarında yeni dönem bugün başlıyor

Kiralardaki fahiş artışlar nedeniyle ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları arttı. Artık bu tarz anlaşmazlıklarda taraflar önce ara bulucuya gidecek. Eğer arabulucu da uzlaşma sağlayamazsa yargı süreci başlayacak. Uygulama bugün yürürlüğe giriyor.

Kira alacağı, bedel artırımı, tahliye talebi, komşuluk hukuku ya da tazminat isteğinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda bugünden itibaren taraflar mahkemeden önce arabulucuların yolunu tutmak zorunda kalacak.

Uzlaşılmazsa mahkemeye gidilecek

Arabulucuya gidildikten sonra taraflar en geç 4 hafta içinde bir karar verecek. Anlaşamazlarsa, bu defa hem kiracıya hem ev sahibine mahkemeye başvuru yolu açılacak.

Zorunlu arabuluculuk uygulamasıyla yargının iş yükünün azaltılması ve "fahiş kira artışının önüne geçilmesi konusunda katkı sağlamasının" amaçlandığı ileri sürülüyor.

Bakan Tunç: İki taraf anlaşırsa yüzde 25 sınırı aşılabilir

Sürecin nasıl işleyeceğini NTV yayınında anlatan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iki tarafın anlaşması halinde yüzde 25 sınırının aşılabileceğini söyledi. Tunç, "Kira miktarını da konuşabilirler, iki taraf istedikten sonra yüzde 25 sınırı aşılabilir. Neticede bu iki tarafın rızasına bağlı olan bir şey. Ev sahibi kiracısına yüzde 25'in üzerinde bir kira artışını dikte edemez. Dolayısıyla kiracıyla kiralayan anlaşırsa o ayrı konu" dedi.

Arabulucuların bir ay içerisinde iki tarafı uzlaştırdığında konunun mahkemeye intikal etmeden çözüleceğini kaydeden Tunç, anlaşma sağlanamadığında ise yargı yolunun açık olduğunu bildirdi.