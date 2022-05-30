Kira uyuşmazlığında arabulucu zorunluluğu geliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen, '81 İl Kurum Ziyaretleri Değerlendirme Toplantısı'nda, 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' çerçevesinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılacağını açıkladı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, programda soruları yanıtlayan ve kira uyuşmazlıklarını da bu kapsama alacaklarını duyuran Bozdağ, “Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğu zorunlu hale getireceğiz” dedi.

Kiraların ödenmemesi ya da tespitine ilişkin uyuşmazlıklarda mülk sahipleri ile kiracılar dava açmadan önce arabulucuya başvurması gerekecek. Arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde ancak dava açılabilecek.

Adalet Bakanlığı verilerine göre, arabuluculukta bugüne kadar müzakeresi tamamlanan 2 milyon 781 bin 858 dosyadan 1 milyon 930 bin 328’inde anlaşma sağlandı.

Tahliye davalarında ortalama 1-2 ay sonrasına duruşma günü alınabiliyordu. Ancak şimdilerde bu süre 7-8 ayı bulabiliyor.