Kira krizinin neden olduğu kavgaların bilançosu: 2023 yılında en az 11 ölü, 46 yaralı

Kira krizi nedeniyle kiracı ile ev sahibi karşı karşıya geliyor. Adliyelerdeki uyuşmazlık dosyalarının sayısı, bu yılın ilk üç ayında geçen yılın toplamını geçti.

10 Haber’in aktardığına göre; yüksek enflasyonla birlikte her geçen gün yükselen kiralar, ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirdi. Kiracı ve ev sahipleri arasında çıkan kavgalarda hayatını kaybeden, yaralanan ve gözaltına alınıp tutuklananlar oldu.

Sınırlamaya uyulmadı

Hükümet, geçen yıl kiralarda yaşanan fahiş artışlar nedeniyle kira artış oranına yüzde 25 zam sınırlaması getirmişti. Sonrasında söz konusu düzenlemenin süresi uzatıldı. Ancak bu sınırlamaya çok yüksek oranda uyulmadı.

2023'ün ilk çeyreğinde İstanbul’da sulh hukuk mahkemelerinde açılan davaların yaklaşık yüzde 65’i ev sahipleri ile kiracı arasındaki anlaşmazlıklardan oluştu. 2022'deki toplam ev sahibi- kiracı uyuşmazlığı dosya sayısı yılın ilk çeyreğinde geçildi.

Açık kaynaklardan derlenen verilere göre, bu yıl kiracı-ev sahibi kavgalarında en az 11 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı. Yüzlerce kişinin gözaltına alındığı kavgalarda en az 14 kişi de tutuklandı.

Kiracı-ev sahibi arasında yaşanan uyuşmazlıklar sonucu; kimisi kiracısına milyonlar teklif etti, kimi evin kapısına zehirli ilaç döktü, kimi de ev sahibine ses bombası attı. Hatta bir ev sahibi kiracısı adına flört uygulamasından hesap açıp kiracısını yıldırmaya çalıştı.