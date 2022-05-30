Kira krizi Meclis gündeminde: İktidardan ‘ihbar hattı’ dışında adım yok

CHP, enflasyondaki yükselişle birlikte ortaya çıkan “kira krizi” için iktidarın “ihbar hattı kurma” önerisi dışında bir adım atamadığına dikkat çekerek, TBMM’de komisyon kurulmasını talep etti.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan araştırma önergesi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Önergenin gerekçesinde, “Yürütme organının başındaki cumhurbaşkanının ve cumhurbaşkanı tarafından atanan liyakatsiz ekonomi yönetiminin yanlış politikalarıyla ülke ciddi bir ekonomik krize sürüklenmiş, vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelmiştir” denildi.

‘Enflasyon kiracıları vurdu'

Yıllık enflasyonun Türkiye İstatistik Kurumu’nun resmi verilerine göre yüzde 69,97, bağımsız araştırmacılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu’nun verilerine göre ise yüzde 156,86 olarak hesaplandığını hatırlatan CHP, “Kira artışlarının TÜFE oranında olacağı düşünüldüğünde, özellikle kirada oturan dar gelirli yurttaşlarımız için ekonomik kriz çok daha kötü hissedilmeye başlanmıştır. Yine Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2012 yılında vatandaşlarımızın yüzde 21,1’ini oluşturan kiracı oranı 2020 yılında yüzde 26,2’ye kadar yükselmiştir” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca açıklanan Konut Fiyat Endeksi’ne göre konut fiyatlarının Türkiye genelinde bir önceki yıla göre yüzde 110 oranında arttığını, bu oranın İstanbul’da yüzde 122’ye kadar yükseldiğini, Aydın, Muğla ve Antalya gibi sahil kentlerinde bu artış çok daha ürkütücü boyutlara ulaştığını belirten CHP önergesinde, “Artan kiralar, bu illerdeki kamu çalışanlarının, kiraların daha uygun olduğu bölgelere tayin isteklerini arttırmıştır. Kiralardaki artış ayrıca, üniversite öğrencilerini olumsuz etkilemiş, kiralar ile birlikte yurt ücretlerinde de ciddi artışlar ortaya çıkmıştır” ifadelerine yer verdi.

‘TBMM devreye girmeli'

Kira krizi karşısında iktidarın çaresiz kaldığını, fahiş artışlar için bir “ihbar hattı kuracağı” önerisi dışında adım atmadığını belirten CHP, TBMM’nin devreye girmesini talep ederek önergesini şöyle sürdürdü:

“Türkiye Cumhuriyet Devleti, Anayasa’nın ikinci maddesinde tariflendiği biçimiyle sosyal devlet ilkesinin gereklerine yerine getirmek ve bu sosyal yaraya daha fazla derinleşmeden çözüm üretmek durumundadır. Beceriksiz ekonomi yönetiminin ve yürütme organının enflasyonu ve ekonomik krizi körüklemesinin bedelini fahiş kira artışları karşısında kirasını bile ödeyemez noktaya gelen yurttaşlar çekmektedir. Enflasyonun yükselişiyle artan fahiş kira artışlarını dizginleyebilmek, kiracıları koruyan adımları atabilmek, vatandaşlarımızın barınma hakkından mahrum kalmasını önleyebilmek ile konut üretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini belirleyebilmek amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105’inci maddelerine göre meclis araştırması açılmasını arz ederiz.”