Kira fiyatları yüzde 101 arttı, İstanbul'un 3 ilçesinde konut fiyatları uçtu

Ev kiralarının çalışanların maaşlarıyla karşılanamayacak seviyelere ulaşması Türkiye’de yaşanan konut krizini de günden güne derinleştiriyor.

Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde kira fiyatları yüzde 101 oranında artış gösterdi. İstanbul'da kira fiyatları yüzde 109 oranında artarken İzmir'de artış yüzde 150, Ankara'da ise yüzde 192 oldu.

İstanbul’da sadece Ocak 2023-Mayıs 2023 döneminde satılık konut fiyatlarında yaşanan artış kent genelinde yüzde 16,5 olurken Arnavutköy'de artış yüzde 28,1'i, Şile'de yüzde 31,7'i, Çatalca'da yüzde 33'ü aştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu verilere dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sahibinden.com istatistiklerine göre kiralananın tahliyesi için açılan dava sayısının 2 yılda yüzde 47 arttığını belirtti.

2020 yılında 27 bin 430 dava varken 2022 sonunda dava sayısının 42 bin 31'e çıktığı bilgisini veren Gökce, "Tahliye davaları Sulh Hukuk Mahkemeleri'nde açılan davaların yüzde 60'ına yaklaşmış durumda" dedi.

Barınma krizi derinleşiyor



📌Kiralananın tahliyesi için açılan dava sayısı 2 yılda yüzde 47 arttı.



📌 2020 yılında 27 bin 430 dava varken, 2022 sonunda dava sayısı 42 bin 31'e çıktı.



📌Tahliye davaları Sulh Hukuk Mahkemeleri'nde açılan davaların yüzde 60'ına yaklaşmış durumda. pic.twitter.com/9olRPH6BoP — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) July 3, 2023

Konuya ilişkin çözüm önerilerini de sıralayan Gökce, şu ifadeleri kullandı:

Kısa vadede;

Dar ve Sabit gelirliler ile Öğrencilere Kira Yardımları Hakkında Yasal Düzenlemeler yapılmalıdır.

Riski olmayan güvenli binadaki boş konutların, başta kentsel dönüşüme tabi olan riskli binalarda yaşayanlara dönüşüm sırasında, acil barınma kapsamında olanlara kiralanması teşvik edilmelidir. Evini bu amaçla kiralayanlara vergi indirimleri uygulanmalıdır.

İkinci, üçüncü ve daha fazla sayıda konutunu 2 yıldan fazla boş tutanlara katlamalı emlak vergisi uygulaması başlatılmalıdır.

Tüm konut projelerinde inşa edilen toplam konutlardan belirli bir payın düşük gelirliler ve dezavantajlılar için sosyal konut olarak ayrılması teşvik edilmelidir.

Konut kiralamaları ile satışlarında rayiç bedel, kira bedeli ve satış bedellerinin piyasa manipülasyonlarına konu olmaması için caydırıcı hükümler hızla yürürlüğe konulmalı, emlak aracılık hizmetlerinde etkin bir denetim sistemi hayata geçirilmelidir.

Orta-Uzun Vade;