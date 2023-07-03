Tartışma konusu olan video sonrası Erdoğan'ın sağlık durumunu yazdı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun kötü olduğu iddiaları sonrası paylaşılan basketbol videosu yeni bir tartışma başlattı.

Video sahte tartışmaları dahi gündeme gelirken, gazeteci Murat Yetkin, söz konusu tartışmaları ele aldığı "Erdoğan’ın sağlığı ve sağlık üzerinden siyaset" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

"Ne Ecevit’in bir dönem yürüme zorluğu çekmesi görevini yerine getirmesine engeldi ne de Erdoğan’ın dönem dönem nükseden yürüme zorluğu görevini yerine getirmesine engeldir" diyen Yetkin, "Erdoğan’ın sağlığı herhalde her gün basketbol oynayacak düzeyde değil, ama iddia edildiği kırılganlıkta da değil. Liderlerin sağlığı üzerinden siyaset yapmaya, siyasi senaryo kurmaya çalışmayı sadece yanlış değil, yetersizlik olarak görüyorum. Siyasetçiler rakiplerini alt edeceklerse bunu doğanın güçlerine havale ederek değil kendi güçlerine güvenerek yapmalı" ifadesini kullandı.