Kimlik, pasaport ve sürücü belgelerine zam!

Yeni yıla girerken harçlar ve cezalar yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranında artırıldı.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 309,40 lira, 1 yıl süreli olanlar için 452,30 lira, 2 yıl süreli olanlar için 738,40 lira, 3 yıl süreliler için 1049 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1478,30 lira oldu.

2022'de A sınıfı sürücü belgesi harcı 370,40 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 1116,90 lira olarak uygulanacak.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,50, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ise 75 lira olacak.