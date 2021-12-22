Kimlik, pasaport ve sürücü belgelerine zam!

Türkiye yeni yıla yine zamlarla girecek. Kimlik, pasaport ve sürücü belgelerinin yeni fiyatları belli oldu.

Haber Merkezi

Yeni yıla girerken harçlar ve cezalar yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranında artırıldı.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 309,40 lira, 1 yıl süreli olanlar için 452,30 lira, 2 yıl süreli olanlar için 738,40 lira, 3 yıl süreliler için 1049 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1478,30 lira oldu.

2022'de A sınıfı sürücü belgesi harcı 370,40 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 1116,90 lira olarak uygulanacak.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,50, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ise 75 lira olacak.

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