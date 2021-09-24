Kimin Türkiyesi'nden tarafsınız? New York’ta gökdelen Eskişehir’de gözaltı

TKP'nin günlük dijital gazetesi öğrencilerin konut sorununu ve Erdoğan'ın gökdelen açılışını manşete taşıdı.

Manşetin bir bölümü şöyle:

En son ülkenin şahlandığı iddiasında bulunan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD’ye gitti, dört gündür orada.

O sırada Türkiye’de; Ankara’da, İstanbul’da barınma hakkı talep eden öğrenciler gözaltına alındı.

Erdoğan’ın önceki gün dediği gibi “gençlere sırtını dönmenin faturası ağırdır”. Fakat AKP açısından yüzünü New York’a dönmenin kazancı bu faturadan daha fazladır. Yalnız, çok kısa bir vade için…

Peki sonrası?

Gazeteyi okumak için tıklayın: