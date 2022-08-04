'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında soruyu yanlış anladı, 50 bin kazandı

'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı yarışmanın son bölümünde bir yarışmacının 50 bin TL'lik soruyu yanlış anlayarak doğru cevap vermesi gündem oldu.

"1987'de Londra'daki bir banka soygununda günümüzdeki değeri 180 milyon sterlin olan miktarda para çalıp Latin Amerika'ya kaçmış olan Valerio Viccei, hangisi için Ingiltere'ye geri dönmüş ve 22 sene hapis cezasına çarptırılmıştır?" sorusunun sorulduğu yarışmacıya 'arabası', 'köpeği', 'eşi', 'kelebek koleksiyonu' seçenekleri sunuldu.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, yarışmacı, doğru cevabın ilk önce 'köpek' olduğunu düşündü ancak sonra çift joker hakkını kullandı ve 'arabası' yanıtını vererek doğru cevabı verdi.

Sunucu Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya, "Aklında 'köpeği' vardı, 'arabası'na nasıl geçtin?" diye sordu. Yarışmacı ise, hırsızın köpeğinin 22 yıl içerisinde ölmüş olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Kenan İmirzalıoğlu burada bir yanlışlık olduğunu söyledi ve, "22 yıl hapis yatıyor, 22 yıl sonra geri dönmüyor" dedi.

"Yanlış anlayıp seni doğruya çıkartan bir soru oldu" diyen İmirzalıoğlu'na yarışmacı, "Hayattaki en büyük şansım bu olabilir. Yanlış anlayarak doğru cevaba ulaştım" dedi.