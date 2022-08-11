Kim Jong-Un 'Covid-19'a karşı zafer' ilan etti

Geçtiğimiz Nisan ayında ilk Covid-19 vakası görüldükten sonra Mayıs'ta salgın ilan eden Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde Covid-19'a karşı 'parlak zafer' ilan edildi.

Ülkenin Devlet televizyonu KCTV'ye göre KDHC lideri Kim Jong-Un, sağlık çalışanları ve bilim insanlarıyla buluşmasında, 'habis pandemik hastalığa karşı savaşta zafer' açıklaması yaptı.

Kim'in Covid-19'a yakalandığını duyuran kız kardeşi Kim Yo-jong, toplantıda yaptığı konuşmada, 'Kim'in yüksek ateş ile hastalandığını, ancak ülke virüsle savaşırken dinlenmeyi reddettiğini' söyledi.