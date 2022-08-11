'Parazit' ile dikkat çekmişti: Kore'de bodrum daireleri yasaklanıyor

Güney Kore'de "Parazit" filmiyle dikkat çeken ve çok sayıda kişinin yağışlar nedeniyle yaşamını yitirmesine neden olan bodrum katındaki dairelerin aşamalı olarak boşaltılmasına karar verdi.

BBC’nin haberine göre, yetkililer, 4 gündür başkent Seul ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışın sonucunda ani su baskınlarında ölümlerin görülmesinin ardından harekete geçti.

Yetkililer, bu haftadan itibaren bodrum katlarının daire olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini ve mevcut dairelerin dönüştürüleceğini açıkladı.

Seul Belediye Başkanı Oh Se-hoon, Yonhap'a yaptığı açıklamada, bu dairelerde yaşamanın tehdit oluşturduğunu ifade etti.

