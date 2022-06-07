Kilolarca sebze çöpe döküldü: 'Sofraya uygun değiller'

Antalya Gazipaşa'da arazi bakmaya çıkan bir kişi, yüzlerce kilo sebzenin çöpe döküldüğünü fark etti. Çöpe dökülen sebzeleri cep telefonu kamerası ile görüntüleyen kişi, sosyal medyadan paylaştı.

DHA'da yer alan habere göre, Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hamdi Fidan, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine konu ile ilgili açıklama yaptı.

Fidan, şunları söyledi:

"Kamuoyunda bir video dolaşıyor. Gazipaşa'da sebzelerin çöpe atıldığını, fiyatların yükseltilmek için yapıldığını belirten bir video. Buradan 17 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatta çok titiz davranan bir ülkeyiz. Burası salatalığın başkenti. Türkiye'de en kaliteli salatalık; Gazipaşa'da yetişir. Şu anda mevsim gereği 300-400 ton mal sevkiyatı yapıyoruz. Kış aylarında 800- 1000 ton sevkiyat yapıyoruz."

'Sofraya uygun değil'

Bu sebzelerin işlenme aşamasında sofraya konulmayacak ürünler olduğunu söyleyen Fidan sözlerine şu şekilde devam etti:

"Çürük, kurtlu ürünler ayrılıyor. Bu ürünler akşam üzeri belediyenin çöp konteynerlerine konuluyor. Belediye de bunları uygun bir zamanda belediye çöplüğüne götürüp, döküyor. Bu ürünler sofraya konacak şekilde olsa döker miyiz? Hayır dökmeyiz. Bu paylaşımı yapan kişi 'Bu ürünü ben yerim' diyorsa, gelsin ücretsiz kendisine verebiliriz. Bu ürünler sofraya uygun değil. Bu ürünleri ne dış ne de iç piyasaya veremeyiz."