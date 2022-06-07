Motorine bu gece gelecek zammın miktarı belli oldu

Benzin ve motorinin litre fiyatı 30 liraya doğru koşuyor. Motorine 1 lira 92 kuruş birden zam gelecek.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ve CHP PM üyesi Deniz Demir sosyal medya hesabından benzin ve motorine zam geleceğini duyurdu.

Benzine 1 lira 20, motorine de 1 lira 40 kuruş zam yapılacağını açıklayan Demir, zammın 8 Haziran'dan itibaren uygulanacağını söyledi.

Ancak bu açıklamaya karşın benzine bu gece zam gelmeyeceği, zammın ilk olarak motorini etkileyeceği belirtiliyor.

Buna göre bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 1 lira 92 kuruş zamlanacak.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 27,81 TL’ye, Ankara’da 27,92 TL’ye, İzmir’de 27,93 TL’ye yükselecek.

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