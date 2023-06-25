Kilis'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu söndürüldü.

İlçeye bağlı Koçcağız köyü civarında ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu Kilis Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, AA muhabirine, piknik ateşi sonucu yangının çıktığını ve 2 hektar alanın yandığını söyledi.

Orman Bölge Müdürlüğü'nün 2 helikopteri, jandarma, polis, belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerince yangına kısa sürede müdahale edildiğini belirten Gümüş, "Piknik yaparken yakmış, söndürememiş herhalde kaçmış. Piknikçi bizzat vatandaşımız tarafından görülmüş" dedi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 4 TOMA, İl Jandarma Komutanlığına ait bir TOMA ve vidanjör de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Şüphelinin yakalanması için jandarma çalışma başlattı. (AA)