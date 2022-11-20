Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı'na roketli saldırı: 1 asker, 7 polis yaralandı

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu ilk belirlemelere göre 1 asker, 7 polis yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinden atılan roket, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine düştü. Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

Saldırıda, 1 asker ve 7 polis yaralandı. Özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, yaralıları hastanede ziyaret etti.

Bu arada, saldırının ardından bazı zırhlı araçların sınır kapısından geçtiği, Kilis semalarında ise savaş uçaklarının olduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sınır kapısında konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine Tel Rıfat'tan düzenlenen çok namlulu roketatar (ÇNRA) saldırısında 8 güvenlik personelinin yaralandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine PKK/PYD terör örgütünce Tel Rıfat bölgesinden ÇNRA saldırısı düzenlenmiş, saldırı sonucu 1'i komiser, 6'sı polis memuru olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralanmıştır. Yaralı personele Allah'tan acil şifalar diliyoruz" denildi.

