Kilis'te kadın cinayeti: Eşi tarafından darp edilerek öldürüldü

13 Ekim gecesi Kilis'te Albay İbrahim Karaoğlan Mahallesi'nde yaşayan ve 20 gün önce doğum yapan Fatime Gül Özyer, 15 aylık eşi Mahmut Muhammet Özyer tarafından darp edildi. Vücudundan kırık ve morluklar meydana gelen genç kadın beyin kanaması geçirdi.

Olay yerine gelen polis, Mahmut Özyer'i gözaltına alırken, yerde hareketsiz yatan Fatime Gül Özyer'i Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edilen ve 1 haftadır hastanede olan Fatime Gül Özyer öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

27 yaşındaki Fatime Gül Özyer'in babası Ahmet Çetin, Mahmut Muhammet Özyer'in kızını daha önce de darp ettiğini öğrendiklerini söyledi. Kızının tehdit edildiğini de anlatan baba, "Korkudan bize söyleyememiş" dedi.