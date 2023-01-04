Kilis'te kadın cinayeti: Boşanmak isteyen eşini öldürdü

Kilis'te boşanmak istediği kocasının silahla vurduğu kadın hayatını kaybetti.

Suriye uyruklu 29 yaşındaki Dibo Halil Muhammed, kendisinden boşanmak isteyen aynı ülkenin vatandaşı 24 yaşındaki Nihet Şemiye'yi Şehit Sakıp Mahallesi Zekeriya Korkmaz Bulvarı'nda silahla vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.Ş. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dibo Halil Muhammed polis ekiplerince gözaltına alındı. (AA)