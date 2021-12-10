Kilisenin topladığı yardım paralarıyla orji düzenleyen rahibe 3 yıl hapis

Bir İtalyan rahip, kilisenin bölgede "yardıma muhtaçlar için topladığı" bağış paralarını uyuşturucu almak ve orji düzenlemek için kullanmaktan dolayı üç yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

İtalya menşeli Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, 40 yaşındaki Peder Francesco Spagnesi, uyuşturucu ticareti, kaçakçılığı ve zimmete para geçirme suçlamalarını kabul etti.

Ancak düzenlediği orjilerde korunmasız cinsel ilişkiye girdiği birkaç erkek partnere HIV pozitif olduğunu bildirmediği için kendisine karşı yöneltilen ağır zarar vermeye teşebbüs suçlamalarındansa beraat etti.

'Ahlaksızlık yaptım ve helak oldum'

Sanığın avukatlarına göre, rahip antiretroviral ilaçlar alıyordu ve sanık her zaman ortaklarını HIV durumu hakkında bilgilendirdiğini iddia etmişti. Ancak İtalyan medyası, seks partilerinde sağladığı ilaçların tecavüz amaçlı olduğunu belirtiyor.

Kararın ardından gazeteye verdiği demeçte, "Müminlerime çoban olmak, onları Rab'bin yollarına yönlendirmek istedim ve sonunda ahlaksızlık yaptım ve helak oldum" dedi.

300 bin avro almış

Habere göre Spagnesi, cezasının bir bölümünü terapötik bir kurumda geçirecek ve burada uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle tedavi görürken aynı zamanda kamu hizmeti de yapacak. Davranışından dolayı pişmanlık duyduğunu ifade eden din adamının, cemaatinden çaldığı yaklaşık 300 bin avroyu da geri ödemesi gerektiği bildiriliyor.

Öte yandan papazın seks partneri 40 yaşındaki Alessio Regina'ysa, kokain alıp satmaya karışmaktan üç yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı.

27 yaşında bir bölge rahibi olarak atanan Spagnesi, yaklaşık on yıl önce uyuşturucu demeneye başladığını itiraf etti.

Toskana bölgesindeki Prato Piskoposluğu, olay Eylül ayında gün yüzüne çıkında rahibi dini görevlerinden çıkardı.

Soruşturmaya göre, Spagnesi'nin haftalık düzenlediği orjilere zaman zaman 20-30 kişiye kadar kişi katılıyordu.