Kilis'e düşen roketlerin ardından MSB'den açıklama: 'Saldırının gerçekleştirildiği yerler vuruluyor'

Milli Savunma Bakanlığı 'Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine eş zamanlı saldırı' düzenlendiğini, TSK'nin karşılık verdiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Bugün Kilis'te sınır bölgesinde boş araziye 5 roketin düşmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında "Terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine eş zamanlı olarak havan/ÇNRA tacizi gerçekleştirilmiştir. Tacizde asker ve polislerimiz ile üs bölgelerinde hasar zayiat yoktur" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saldırının gerçekleştirildiği yerler belirlenerek derhâl Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vurulmaya başlanmıştır. İlk belirlemelere göre aralarında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmiş, sözde bir karargâh imha edilmiştir. Teröristlerin saldırı girişimlerini hiçbir zaman karşılıksız bırakmayan Mehmetçik teröristlere ait bir çok hedefi etkili şekilde vurmaya devam etmektedir."

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Kilis'te sınır bölgesine 5 roket düştü