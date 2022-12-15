Kılıçdaroğlu'nun yardımcısından 'Adayımız Kılıçdaroğlu' çıkışı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, hapis ve siyasi yasak cezası verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla düzenlenen Saraçhane mitingi öncesi KRT TV'nin canlı yayınına konuk oldu.

Öztunç yayında Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin olarak "Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı net belli: Kemal Kılıçaroğlu'dur. Başka bir açıklaması yok bu işin. Altılı Masa neye karar verir, kime karar verir bilemeyiz. Ama biz Altılı Masa'ya adayımız olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu götüreceğiz" ifadelerini kullandı.