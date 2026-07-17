Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı Kuşoğlu kurultay için tarih verdi

Mahkemenin “mutlak butlan” kararı sonrasında CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Habertürk TV’de partideki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurultay sürecinin eylül ayından itibaren yeniden başlatılacağını söyleyen Kuşoğlu, yeni kurultayın aralık ile şubat ayları arasında, en geç martta yapılması gerektiğini belirtti.

Kuşoğlu, mahkeme dosyasının Yargıtay’a gönderilmesini “olağan bir hukuki prosedür” olarak değerlendirirken, “mutlak butlan” kararının nedeninin delege iradesinin parayla satın alınması olduğunu ileri sürdü. Kuşoğlu, “Mutlak butlanın sebebi partiyi satanlar ve satın alanlardır” iddiasında bulundu.

‘Mevcut kadrolarla kurultaya gidilemez’

Mevcut parti kadroları ve örgütlerle kurultaya gidilemeyeceğini savunan Kuşoğlu, mahalle delegelerinden başlayarak örgüt yapısının değiştirileceğini söyledi.

Kuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa aday olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine, Kılıçdaroğlu’nun stratejik olarak ne “aday olacağım” ne de “aday olmayacağım” demesi gerektiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu’na karşı kamuoyunda tepki bulunduğu değerlendirmesini de reddeden Kuşoğlu, sosyal medyadaki olumsuz görüntünün “profesyonel ve teknolojik manipülasyonlarla” oluşturulduğunu iddia etti.

Yeni parti iddialarına yanıt

CHP’den kopuşlar yaşanacağı ve yeni bir parti kurulacağı yönündeki iddialara da değinen Kuşoğlu, milletvekilleriyle belediye başkanlarının büyük bölümünün partiden ayrılmayacağını savundu.

Kuşoğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi 103 yıllık bir parti, bir marka. Burayı kimse terk etmez” diye konuştu.

Partide bir “arınma süreci” yaşanacağını öne süren Kuşoğlu, bu sürecin parti örgütlerinin yanı sıra CHP’li belediyeleri de kapsaması gerektiğini söyledi.

‘Eski Osmanlı coğrafyasına müdahil olmalıyız’

Dış politikaya ilişkin de açıklamalarda bulunan Kuşoğlu, Türkiye’nin Suriye ve Irak’taki gelişmelere müdahil olması gerektiğini öne sürdü.

“Eski Osmanlı coğrafyasına müdahil olmamız lazım” diyen Kuşoğlu, CHP’nin bölgesel gelişmelere ilişkin yeni bir dış politika anlayışı geliştireceğini belirtti.

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