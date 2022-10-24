Kılıçdaroğlu'nun TOGG fabrikası kararı belli oldu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) gündemi hakkında gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu AŞ’nin (TOGG) Gemlik Kampüsü’nün açılış töreni hakkında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararını açıkladı.

Hürriyet’in Ankara temsilcisi Hande Fırat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in törene davet edildiğini yazmıştı. Bugün konu hakkında CHP’li Faik Öztrak’a Kılıçdaroğlu’nun davete katılıp katılmayacağı soruldu.

Kılıçdaroğlu 'siyasi şov' nedeniyle katılmayacak

Öztrak, özel bir girişim olan TOGG’un, iktidar eliyle ‘siyasi şov’ haline getirildiğini, bu davet şirket tarafından gelmediği için Kılıçdaroğlu’nun katılmayacağını ama daha sonra yerinde ziyaret edeceğini açıkladı.

Öztrak’ın açıklamasının devamı şöyle oldu:

"Davetin Saray’dan gelmesi, bakanlığın sanki özel bir şirketin kurumsal birimi gibi davranması bu örnek projeyi siyasileştirme çabasından başka bir şey değildir. İktidar bu yaklaşımıyla da en büyük zararı özel girişim projesi olan TOGG’a vermektedir.

Bu sebeplerle sayın genel başkanımızın katılmayacağını ama en kısa sürede TOGG’u yerinde ziyaret edeceğini kamuoyuna duyurur, TOGG’a başarılı bir lansman dileriz."